Padi Reborn Gelar Konser Dua Delapan Hari Ini, Tiket Habis Terjual

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Padi Reborn akan menggelar pertunjukan bertajuk Konser Dua Delapan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada hari ini, Sabtu (31/1).

Konser tersebut merupakan bagian dari perjalanan Padi Reborn untuk memuncaki selebrasi 28 tahun berkarya di industri musik Indonesia sekaligus melengkapi rangkaian peluncuran album Dua Delapan.

Konser Dua Delapan akan menjadi panggung sarat makna bagi band asal Surabaya yang beranggotakan Fadly, Piyu, Yoyo, Ari, dan Rindra itu.

Baca Juga: Album Baru Padi Reborn Rasanya akan Seperti Rujak

Sesuai namanya, Konser Dua Delapan menandai 28 tahun kiprah band yang terbentuk pada 1997, sekaligus milestone 8 tahun sejak reborn dan kembali bangkit dari kevakuman pada 2017.

Konser tersebut juga bagian utama dalam perjalanan peluncuran Album 28 yang menjadi album studio kedelapan Padi Reborn.

Dalam mempersiapkan Konser Dua Delapan, Padi Reborn bekerja sama dengan promotor Northstar Entertainment dan Megapro Communications serta didukung oleh Mata Elang Production.

Kolaborasi itu siap menyuguhkan Konser Dua Delapan menjadi sebuah pengalaman baru yang berkesan bagi para Sobat Padi dalam menikmati musikalitas Padi Reborn di atas panggung.

"Tidak mudah bagi Padi Reborn untuk bisa sampai di titik ini. Konser Dua Delapan memiliki untaian makna yang sangat mendalam bagi Padi Reborn. Bukan sekadar music performance, Konser Dua Delapan akan menjadi selebrasi bagi semua pecinta musik Indonesia, khususnya Sobat Padi yang telah membersamai perjalanan kami selama 28 tahun," ungkap vokalis Padi Reborn, Fadly saat jumpa pers di JNE Tomang, Jakarta Barat baru-baru ini.