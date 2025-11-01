Padi Reborn Segera Rilis Lagu Ego, Sebuah Refleksi 28 Tahun Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Nyaris tiga dekade menapaki panggung musik Indonesia, Padi Reborn kembali membuktikan konsistensi sebagai salah satu band legendaris.

Di usia ke-28 tahun, band yang digawangi oleh Fadly (vokal), Yoyo (drum), Piyu (gitar), Ari (gitar), dan Rindra (bass) itu segera meluncurkan single baru berjudul Ego, sebuah karya yang menandai babak baru dalam perjalanan musik Padi Reborn.

Ego menjadi single perdana dari album terbaru Padi Reborn bertajuk 'Dua Delapan', angka yang tidak hanya merepresentasikan usia band sejak pertama terbentuk, tetapi juga terhitung delapan tahun sejak kembali dengan semangat baru pada 2017.

Dua Delapan menjadi full album ke-8 yang berisi lagu-lagu baru, dan Ego jadi nomor pembuka yang kuat, emosional, sekaligus relevan dengan realitas hubungan manusia masa kini.

“Setiap karya baru adalah perjalanan. Di lagu Ego, kami mencoba menghadirkan sisi lain Padi Reborn, tapi tanpa kehilangan roh yang membuat kami menjadi kami,” ungkap Fadly, vokalis Padi.

Single Ego dari Padi Reborn akan dirilis serentak di berbagai platform musik digital, pada Jumat, 7 November mendatang.

Baca Juga: Piyu Padi Reborn Sebut Misinterpretasi UU Hak Cipta Picu Kerugian Pencipta Lagu

Menurut Piyu, dalam Ego, Padi Reborn menghadirkan kisah cinta yang diuji oleh kesombongan dan keras kepala. Liriknya menggambarkan perjalanan sepasang kekasih yang telah lama bersama, namun terseret dalam pertengkaran tanpa ujung, hingga akhirnya, salah satu memilih pergi.

Di balik keinginan untuk mengakhiri, ada kerinduan yang tidak terucap dan cinta yang sesungguhnya tidak pernah padam.