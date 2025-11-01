Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Padi Reborn Segera Rilis Lagu Ego, Sebuah Refleksi 28 Tahun Berkarya

Sabtu, 01 November 2025 – 16:26 WIB
Padi Reborn Segera Rilis Lagu Ego, Sebuah Refleksi 28 Tahun Berkarya - JPNN.COM
Padi Reborn, grup musik. Foto: Instagram/padiband

jpnn.com, JAKARTA - Nyaris tiga dekade menapaki panggung musik Indonesia, Padi Reborn kembali membuktikan konsistensi sebagai salah satu band legendaris.

Di usia ke-28 tahun, band yang digawangi oleh Fadly (vokal), Yoyo (drum), Piyu (gitar), Ari (gitar), dan Rindra (bass) itu segera meluncurkan single baru berjudul Ego, sebuah karya yang menandai babak baru dalam perjalanan musik Padi Reborn.

Ego menjadi single perdana dari album terbaru Padi Reborn bertajuk 'Dua Delapan', angka yang tidak hanya merepresentasikan usia band sejak pertama terbentuk, tetapi juga terhitung delapan tahun sejak kembali dengan semangat baru pada 2017.

Baca Juga:

Dua Delapan menjadi full album ke-8 yang berisi lagu-lagu baru, dan Ego jadi nomor pembuka yang kuat, emosional, sekaligus relevan dengan realitas hubungan manusia masa kini.

“Setiap karya baru adalah perjalanan. Di lagu Ego, kami mencoba menghadirkan sisi lain Padi Reborn, tapi tanpa kehilangan roh yang membuat kami menjadi kami,” ungkap Fadly, vokalis Padi.

Single Ego dari Padi Reborn akan dirilis serentak di berbagai platform musik digital, pada Jumat, 7 November mendatang.

Baca Juga:

Menurut Piyu, dalam Ego, Padi Reborn menghadirkan kisah cinta yang diuji oleh kesombongan dan keras kepala. Liriknya menggambarkan perjalanan sepasang kekasih yang telah lama bersama, namun terseret dalam pertengkaran tanpa ujung, hingga akhirnya, salah satu memilih pergi.

Di balik keinginan untuk mengakhiri, ada kerinduan yang tidak terucap dan cinta yang sesungguhnya tidak pernah padam.

Nyaris tiga dekade menapaki panggung musik Indonesia, Padi Reborn kembali membuktikan konsistensi sebagai salah satu band legendaris.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Padi Reborn  album Padi Reborn  Lagu Padi Reborn  Padi Reborn Ego 
BERITA PADI REBORN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp