Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Padukan Musik dan Cityscape, Jazzscape Jakarta Tawarkan Pengalaman Tanpa Jarak

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:11 WIB
Padukan Musik dan Cityscape, Jazzscape Jakarta Tawarkan Pengalaman Tanpa Jarak - JPNN.COM
Perhelatan musik jazz baru bertajuk Jazzscape Jakarta resmi digelar secara intim di Kita Bar Rooftop Lantai 36, Park Hyatt Jakarta, dengan menyajikan perpaduan musik, interaksi sosial, dan pemandangan lampu kota. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah pengalaman musik jazz baru bertajuk Jazzscape Jakarta resmi hadir menyapa para penikmat musik di ibu kota. Perhelatan intim ini digelar di Kita Bar Rooftop Level 36, Park Hyatt Jakarta.

Berbeda dari pertunjukan jazz pada umumnya, acara ini menggabungkan sajian musik, percakapan hangat, dan keindahan lampu kota (city lights) dalam satu ruang yang hidup.

Penyelenggara mengemas Jazzscape tidak sekadar sebagai tontonan, melainkan sebuah pengalaman emosional dan sosial yang menyatukan energi para pengunjung.

Baca Juga:

Suasana intim sangat terasa karena musik mengalir tanpa jarak, menyatu dengan tawa penonton dan obrolan yang tumbuh alami.

Pengalaman tersebut digenapi oleh panorama cityscape Jakarta 270 derajat yang membentang luas di bawah cahaya malam dari lantai 36.

Pihak penyelenggara mengungkapkan bahwa acara ini digagas untuk memenuhi kerinduan akan sebuah ruang apresiasi musik yang lebih personal dan hidup.

Baca Juga:

“Jazzscape lahir dari kerinduan kecil untuk menciptakan sebuah malam yang terasa hidup. Sebuah ruang di mana musik tidak hanya didengar, tetapi mengalir pelan di antara percakapan, tawa, cahaya kota, dan pertemuan orang-orang di dalamnya,” ujar penyelenggara Jazzscape.

Malam tersebut dimeriahkan penampilan utama dari Dua Empat featuring Natania Karin, dengan DJ set oleh Rafi Muhammad, serta jam session yang dipandu Bass G bersama sederet musisi lintas generasi seperti Sri Hanuraga, Dimas Pradipta, Barry Likumahuwa, Rega Dauna, Tommy Pratomo, Andre Dinuth, Matthew Sayersz, hingga Stanley Khoe Well.

Sebuah pengalaman musik jazz baru bertajuk Jazzscape Jakarta resmi hadir menyapa para penikmat musik di ibu kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jazzscape Jakarta  Jazz Intim 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp