Padukan Musik dan Cityscape, Jazzscape Jakarta Tawarkan Pengalaman Tanpa Jarak

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah pengalaman musik jazz baru bertajuk Jazzscape Jakarta resmi hadir menyapa para penikmat musik di ibu kota. Perhelatan intim ini digelar di Kita Bar Rooftop Level 36, Park Hyatt Jakarta.

Berbeda dari pertunjukan jazz pada umumnya, acara ini menggabungkan sajian musik, percakapan hangat, dan keindahan lampu kota (city lights) dalam satu ruang yang hidup.

Penyelenggara mengemas Jazzscape tidak sekadar sebagai tontonan, melainkan sebuah pengalaman emosional dan sosial yang menyatukan energi para pengunjung.

Suasana intim sangat terasa karena musik mengalir tanpa jarak, menyatu dengan tawa penonton dan obrolan yang tumbuh alami.

Pengalaman tersebut digenapi oleh panorama cityscape Jakarta 270 derajat yang membentang luas di bawah cahaya malam dari lantai 36.

Pihak penyelenggara mengungkapkan bahwa acara ini digagas untuk memenuhi kerinduan akan sebuah ruang apresiasi musik yang lebih personal dan hidup.

“Jazzscape lahir dari kerinduan kecil untuk menciptakan sebuah malam yang terasa hidup. Sebuah ruang di mana musik tidak hanya didengar, tetapi mengalir pelan di antara percakapan, tawa, cahaya kota, dan pertemuan orang-orang di dalamnya,” ujar penyelenggara Jazzscape.

Malam tersebut dimeriahkan penampilan utama dari Dua Empat featuring Natania Karin, dengan DJ set oleh Rafi Muhammad, serta jam session yang dipandu Bass G bersama sederet musisi lintas generasi seperti Sri Hanuraga, Dimas Pradipta, Barry Likumahuwa, Rega Dauna, Tommy Pratomo, Andre Dinuth, Matthew Sayersz, hingga Stanley Khoe Well.