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JPNN.com - Olahraga - All Sport

Padukan Olahraga dan Rekreasi, Pesta Bola 2026 Gandeng Luis Figo

Kamis, 09 Juli 2026 – 07:49 WIB
Padukan Olahraga dan Rekreasi, Pesta Bola 2026 Gandeng Luis Figo - JPNN.COM
Legenda sepak bola Portugal Luis Figo. Foto: X/@LuisFigo

jpnn.com, JAKARTA - Higgs Games Island (HGI) resmi memadukan program olahraga profesional dan rekreasional dalam event Pesta Bola HGI 2026.

Ketua Umum  Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional Hayono Isman mendukung penuh Pesta Bola HGI 2026 yang berlangsung di fX Sudirman, Jakarta pada 12 Juli 2026.

KORMINAS melihat potensi simpul-simpul komunitas yang potensial untuk pengembangan olahraga pikiran. 

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Dia menilai HGI sebagai inisiator berkomitmen menjaga koridor olahraga digital yang berangkat dari kemampuan pemain yang mengacu pada aturan hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia. 

“Olahraga pikiran rasanya akan cepat berkembang melalui  regenerasi. Program-program KORMINAS dengan dukungan HGI adalah bentuk nyata investasi pada generasi muda,” jelas Hayono, Rabu (8/7).

Dia juga menyebut perkembangan teknologi dan platform online juga turut mendapat perhatian dari KORMINAS. 

Representative HGI, Ray mengatakan generasi terkini yang sudah terpapar dengan teknologi sejak usia dini tentu akan menghadapi era baru olahraga kompetitif. 

Dengan selarasnya visi & misi HGI dan KORMINAS, dia berharap ekosistem olahraga pikiran digital bisa terus terjaga. 

Higgs Games Island (HGI) resmi memadukan program olahraga profesional dan rekreasional dalam event Pesta Bola HGI 2026.

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TAGS   Olahraga  rekreasi  Pesta Bola 2026  Luis Figo 
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