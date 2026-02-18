Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil

Rabu, 18 Februari 2026 – 14:35 WIB
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil - JPNN.COM
Kondisi pagar rumah Jusuf Kalla yang ditabrak pengendara mobil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.

Mobil Jeep Hyundai Santa FE yang dikendarai pengemudi berinisial HP (35) terjadi pada Rabu pagi pukul 03.30 WIB.

Polisi menduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk.

Baca Juga:

"Penabrak mungkin ngantuk kali dia. Jadi, di luar kendali (out of control)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan, Rabu.

Dia mengatakan pelaku penabrakan itu kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa.

Sampai dengan saat ini, polisi masih mendalami kronologi peristiwa itu lebih lanjut.

Baca Juga:

"Yang jelas, dia mengarah mau menuju rumah, mau pulang," ujar Murodih.

Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa tersebut. Polisi juga masih mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.

Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jusuf Kalla  JK  kecelakaan  polres metro jakarta selatan 
BERITA JUSUF KALLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp