Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pagelaran Budaya Sasambo NTB Hadirkan Harmoni Seni Tradisi di TMII

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:39 WIB
Pagelaran Budaya Sasambo NTB Hadirkan Harmoni Seni Tradisi di TMII - JPNN.COM
Pagelaran Budaya Sasambo NTB Hadirkan Harmoni Seni Tradisi di TMII. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pagelaran Budaya Sasambo NTB digelar di Anjungan Nusa Tenggara Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (17/12).

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus perayaan kekayaan budaya daerah yang diwariskan lintas generasi.

Mengusung semangat persatuan Sasak, Samawa, dan Mbojo (Sasambo), pagelaran tersebut menampilkan ragam seni tradisi dari berbagai wilayah di NTB.

Baca Juga:

Pertunjukan menjadi ruang ekspresi budaya yang merepresentasikan keberagaman etnik sekaligus identitas kolektif masyarakat NTB.

Sejumlah kesenian tradisional turut memeriahkan acara, di antaranya Gendang Beleq dari Lombok, Ngumang dari Sumbawa, Gentoa dari Bima, serta Tari Wura Bongi Monca dari Bima dan Dompu.

Selain itu, penampilan Tari Dadara Boto dari Sumbawa, Tari Oncer dari Lombok, dan Tari Rimpu dari Bima menambah semarak panggung budaya.

Baca Juga:

Pagelaran juga dimeriahkan dengan drama cerita rakyat legendaris Lombok, Cupak dan Garantang. Kisah ini disajikan secara teatrikal dengan sentuhan artistik yang memadukan musik, tari, dan dialog, sehingga mampu menarik perhatian penonton dari berbagai kalangan.

Sutradara sekaligus pengarah pertunjukan, Saad Bima, mengatakan bahwa Pagelaran Budaya Sasambo NTB dirancang sebagai ruang temu budaya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat NTB.

Pagelaran Budaya Sasambo NTB memeriahkan HUT ke-67 Provinsi NTB dengan ragam seni tradisi di TMII.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pagelaran budaya  Budaya  SASAMBO NTB  provinsi NTB 
BERITA PAGELARAN BUDAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp