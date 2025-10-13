Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pagi Berkelahi, Siang Juga, Siswa SMPN 1 Geyer Meninggal

Senin, 13 Oktober 2025 – 22:28 WIB
Pagi Berkelahi, Siang Juga, Siswa SMPN 1 Geyer Meninggal - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Seorang siswa SMPN 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berinisial AB (12), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan yang melibatkan dua teman sekelasnya.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu (11/10) lalu.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan korban sempat terlibat perkelahian dengan dua siswa secara terpisah, sebelum akhirnya meninggal dunia.

Baca Juga:

“Pagi hari, korban berkelahi dengan satu anak, kemudian siangnya dengan anak yang lain. Setelah itu korban jatuh terlentang,” ujar Kombes Artanto saat dikonfirmasi, Senin (13/10) malam.

Seusai terjatuh, AB mengalami kejang-kejang dan segera dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Namun, kondisinya tak kunjung membaik, hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Baca Juga:

“Korban sempat dibawa ke UKS lalu ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong,” kata Kombes Artanto.

Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kepala sekolah, guru, serta dua pelajar yang diduga terlibat dalam perkelahian tersebut.

Kematian siswa SMP di Grobogan Diduga akibat perundungan. Kini Polda Jateng ikut turun tangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMPN 1 Geyer  perundungan  siswa SMP meninggal  Polda Jateng 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp