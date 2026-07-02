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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pahlawan Kemenangan Belgia Bakal Kunjungi Indonesia pada Awal Agustus Mendatang

Kamis, 02 Juli 2026 – 14:23 WIB
Pahlawan Kemenangan Belgia Bakal Kunjungi Indonesia pada Awal Agustus Mendatang - JPNN.COM
Selebrasi Youri Tielemans seusai membawa Belgia raih tiket 16 besar Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Senegal di Seattle Stadium, Kamis (2/7) dini hari WIB. Foto: Facebook/Belgian Red Devils

jpnn.com, JAKARTA - Youri Tielemans menjadi pahlawan kemenangan Belgia atas Senegal pada 32 besar Piala Dunia 2026.

Pemain kelahiran 7 Mei 1997 itu tercatat cetak dua gol saat tim berjuluk The Red Devils itu menang dengan skor 3-2 di Seattle Stadium, Kamis (2/7) dini hari WIB.

Pesepak bola asal klub Aston Villa itu bakal mengunjungi Indonesia saat tim asal kota Birmingham tersebut melakukan tur pramusim ke daratan Asia.

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Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio mengungkapkan skuad asuhan Unai Emery akan membawa kekuatan terbaik termasuk Youri Tielemans saat tur pramusim di Jakarta.

“Ini merupakan kesempatan bagi para penggemar Indonesia untuk menyaksikan sepak bola Eropa kelas dunia, berinteraksi dengan pemain-pemain terbaik dunia,” katanya.

“Juga sekaligus merasakan atmosfer klub yang baru saja menaklukkan kompetisi Eropa dan akan berlaga di UEFA Champions League musim depan,” ujar Satrio.

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Tercatat selain Tielemans rencananya pemain-pemain Asto Villa yang akan datang yakni Ollie Watkins, Morgan Rogers, Ezri Konsa (Inggris), John McGinn (Skotlandia), Ian Maatsen (Belanda), dan Emiliano Martínez (Argentina).

Aston Villa bakal menghadapi tim Indonesia All Star yang berisi kumpulan pemain-pemain lokal maupun asing pada Super League 2025/26.

Pahlawan kemenangan Belgia atas Senegal, Youri Tielemans bakal mengunjungi Indonesia pada awal Agustus mendatang

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TAGS   Belgia  Youri Tielemans  Aston Villa  Senegal 
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