Paijo Parikesit: Awas Ada Gerakan Menjatuhkan Presiden Pakai Isu BOP dan ART

jpnn.com - Pengamat Intelejen dari Universitas Indonesia Paijo Parikesit mencermati banyaknya tokoh tokoh agama dan akademisi yang menyudutkan Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace (BoP) dan isi Perjanjian Dagang terkait tarif yang diberlakukan Amerika Serikat.

"Awas ada gerakan menjatuhkan Presiden pakai isu BoP dan Perjanjian Dagang Resiprokal AS- Indonesia. Ini perlu saya jelaskan agar rakyat tidak tertipu atas kritik-kritik kepada Presiden Prabowo," kata Paijo melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/3/2026).

Dia menuturkan bahwa konflik Iran-Israel memuncak pada Juni 2025 dengan serangan udara besar-besaran Israel (Operasi Kebangkitan Singa) terhadap situs nuklir dan militer Iran pada 13 Juni.

Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Tel Aviv sebagai pembalasan, memicu perang 12 hari yang berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni 2025.

Pada 22 Juni 2025, lanjutnya, Amerika Serikat melancarkan operasi militer, yang dilaporkan sebagai "Operation Midnight Hammer", dengan mengebom fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Esfahan menggunakan pesawat pengebom B-2.

"Serangan ini terjadi di tengah konflik Iran-Israel yang memanas, dan diperintahkan oleh Presiden Donald Trump untuk melumpuhkan program nuklir Iran," ucapnya.

Kemudian, dilanjutkan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait fasilitas nuklir Iran.

Board of Peace (BoP), kata Paijo, adalah dewan perdamaian inisiatif Amerika Serikat yang diprakarsai Donald Trump untuk mencari solusi konflik Palestina-Israel, ditandatangani pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.