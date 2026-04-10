JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Paiton Energy Kembali Raih Predikat Hijau di PROPER 2025

Jumat, 10 April 2026 – 20:41 WIB
CFO PT. Paiton Energy Bayu Widyanto (kiri) dan Head of External Relations Bambang Jiwantoro (kanan) dengan piala PROPER Hijau. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT. Paiton Energy kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan, lewat raihan predikat Hijau dalam PROPER 2025.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam ajang Anugerah Lingkungan di Jakarta, Selasa (7/4).

Predikat Hijau bukan sekadar simbol kepatuhan, melainkan pengakuan atas upaya perusahaan yang dinilai melampaui standar pengelolaan lingkungan yang diwajibkan pemerintah.

Bagi PT. Paiton Energy, capaian bukan yang pertama. Perusahaan berhasil mempertahankan peringkat Hijau yang juga diraih pada tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Fazil Erwin Alfitri menyebut penghargaan ini sebagai cerminan visi jangka panjang perusahaan.

Menurutnya, upaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan pelestarian lingkungan menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan operasional.

“Keberhasilan bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab ekologis dan sosial,” ujar Fazil dalam keterangannya, Jumat (10/4).

TAGS   paiton energy  Proper  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
