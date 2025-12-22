Paiton Energy - PMI Membuka Cahaya Baru Bagi Warga Probolinggo Lewat Operasi Katarak

jpnn.com, PROBOLINGGO - Upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) tak selalu hadir lewat kebijakan di atas meja.

Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, program itu menjelma menjadi cahaya baru—secara harfiah—bagi ratusan warga yang kembali bisa melihat lebih jelas setelah menjalani operasi katarak gratis.

Melalui sinergi multipihak, PT. Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) menggelar Bakti Sosial Operasi Katarak bagi 200 penerima manfaat.

Program kemanusiaan itu merupakan hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat dan PMI Kabupaten Probolinggo.

Kemudian juga Pemerintah Kabupaten Probolinggo, serta didukung tim medis profesional dari John Fawcett Foundation (JFF), Komite Mata Daerah (Komatda), dan Perdami Cabang Malang Raya.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari, Kamis–Sabtu (18–20 Desember 2025).

Rangkaian program meliputi pemeriksaan mata gratis dan pembagian kacamata di Markas PMI Kabupaten Probolinggo, serta operasi katarak gratis yang dilaksanakan di RSUD Waluyo Jati.

Lebih dari seribu warga mengikuti pemeriksaan awal, dengan ratusan di antaranya mendapatkan tindakan medis lanjutan, mulai dari operasi katarak, kacamata gratis, hingga pemasangan bola mata estetik sesuai indikasi medis.