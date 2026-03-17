Paiton Energy Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Situbondo dan Probolinggo

Selasa, 17 Maret 2026 – 20:40 WIB
Bantuan tanggap bencana banjir di Situbondo. Foto: paitonenergy

jpnn.com, JAKARTA - Bantuan kemanusiaan kembali digulirkan PT. Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) untuk warga terdampak banjir di Jawa Timur.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan menyalurkan paket kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Penyaluran terbaru dilakukan pada 6 Maret 2026 di Desa Kalianget dan Kecamatan Banyuglugur, Situbondo.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bantuan didistribusikan agar tepat sasaran.

Paket sembako yang diberikan berisi beras, telur, minyak goreng, mi instan, dan tepung—kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan warga pascabanjir.

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada anak-anak terdampak.

Sebanyak 130 paket perlengkapan sekolah dibagikan, mulai dari tas hingga alat tulis.

Bantuan diharapkan bisa menjaga semangat belajar siswa yang sempat terganggu akibat bencana.

