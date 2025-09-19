Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pak Bo Jadi Inspirasi Petani di Banyuwangi

Jumat, 19 September 2025 – 10:11 WIB
Pak Bo Jadi Inspirasi Petani di Banyuwangi - JPNN.COM
Petani membajak sawah menggunakan traktor. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, BANYUWANGI - Boimin yang akrab disapa Pak Bo menunjukkan hasil menanam jagung yang menggunakan benih unggul NB SUPER F1 dari Cap Panah Merah

Di Banyuwangi, Jawa Timur, Pak Bo dikenal sebagai petani yang tekun, bijak, dan dermawan ilmu.

Di usia 60 tahun, Pak Bo tidak hanya berhasil mengelola lahannya sendiri, tetapi juga aktif membimbing petani lain, menularkan pengalaman, dan menjadi inspirasi bagi komunitas pertanian di sekitarnya.

Pak Bo mulai menekuni pertanian sejak 1995, belajar langsung dari orang tuanya.

Di lahan seluas 1 hektar, Pak Bo fokus menanam jagung manis, yang telah menjadi andalannya selama puluhan tahun.

Dari hasil panennya menggunakan benih unggul NB SUPER F1 dari Cap Panah Merah, dia mampu membeli tanah baru, menambah modal, dan bahkan mengembangkan bisnis lain seperti pengepul gas dan usaha air isi ulang.

Dia juga aktif mengajak petani lain untuk meniru praktik budidaya yang efektif, mendampingi mereka mencoba benih unggul, dan membuka lahannya sebagai tempat belajar.

Hingga kini, ada 50 petani yang mengikuti saran dan ajakannya, termasuk anggota keluarganya yang juga menekuni pertanian.

