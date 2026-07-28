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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pak Ketua Sudah Memikirkan Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Selasa, 28 Juli 2026 – 07:43 WIB
Pak Ketua Sudah Memikirkan Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam - JPNN.COM
Penyerang Timnas Indonesia Mitch Baker mencetak tiga gol dalam laga timnya melawan Kamboja di penyisihan Grup A ASEAN Championship 2026. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kemenangan 5-1 Timnas Indonesia dari Kamboja pada laga Grup A ASEAN Championship 2026 (Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (27/7) malam WIB, belum bisa menjadi tolok ukur kualitas permainan.

"Pertandingan awal saya rasa cukup baik, tetapi pertandingan melawan Vietnam nanti yang bisa menjadi kunci. Bagaimana tim di AFF ini melihat leveling-nya," kata Erick.

"Bukan berarti menganggap remeh pertandingan berikutnya, Timor Leste dan juga dengan Singapura. Namun, ya, hari ini, saya rasa buat pertandingan pertama, baik," imbuhnya.

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Lima gol kemenangan Indonesia dicetak oleh tiga pemain.

Debutan Mitchell Baker mencetak tiga gol.

Sandy Walsh dan Jens Raven mencetak dua gol lainnya. 

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Bagi Raven, ini gol pertamanya untuk tim senior setelah beberapa kali memperkuat tim nasional kelompok umur.

"Namun, apa yang disajikan secara taktikal dari Coach John, saya rasa masih sangat positif, ya," kata Erick.

Singapura dan Vietnam masih berada di atas Timnas Indonesia di klasemen Grup A ASEAN Championship 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  ASEAN Championship 2026  Piala AFF 2026  ASEAN Hyundai Cup 2026  Erick Thohir 
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