Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pak Sekjen Bilang Terus Berjuang agar Guru Swasta jadi PPPK

Jumat, 06 Februari 2026 – 03:45 WIB
Pak Sekjen Bilang Terus Berjuang agar Guru Swasta jadi PPPK - JPNN.COM
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA –Kementerian Agama menyatakan tidak pernah Lelah memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Kamaruddin Amin.

"Kita (Kemenag) masih memperjuangkan bagaimana guru honorer, jika memungkinkan serta masih ada ruang dan masih ada peluang, kita akan terus memperjuangkan itu, agar guru swasta kita itu bisa diangkat menjadi PPPK," ujar Kamaruddin saat menerima Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Heri Purnama di Jakarta, Kamis (4/2).

Baca Juga:

Selain soal PPPK, Sekjen Kemenag juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan akselerasi dalam program sertifikasi guru.

Saat ini, Kementerian Agama membina 1.157.050 guru, terdiri atas 360.632 (31,2 persen) guru PNS dan 796.418 guru non-PNS.

Jumlah ini termasuk guru madrasah, guru pesantren (Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah), serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Baca Juga:

Hingga saat ini, kata Kamaruddin Amin, masih ada 497.893 guru yang belum mengikuti sertifikasi.

Jumlah ini terdiri atas 423.398 guru madrasah, 24.057 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 11.501 guru PDF, dan Muadalah.

Pak Sekjen menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan agar guru swasta bisa diangkat menjadi PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Guru Swasta  Guru madrasah  guru honorer  Kemenag 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp