JPNN.com - Daerah

Pak Taufik Soal Kelebihan PPPK Paruh Waktu: Berpeluang Jadi Full Time

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:00 WIB
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Taufik Priyono menyatakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang sudah menerima surat keputusan, berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu

Menurut Taufik, hal tersebut sangat memungkinkan dan sesuai dengan regulasi yang ada. “Itulah yang menjadi kelebihan PPPK paruh waktu setelah memiliki nomor induk kepegawaian (NIP) dan SK (surat keputusan)," katanya di Mataram, Selasa (16/12).

Taufik menjelaskan bahwa dalam aturan, PPPK paruh waktu bisa langsung diangkat menjadi full time ketika ada pembukaan formasi dari pemerintah.

Baca Juga:

Misalnya, pemerintah mengalokasikan rekrutmen calon PPPK penuh waktu sebanyak 200 orang pada 2026, maka PPPK paruh waktu bisa langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu dengan mengambil 200 orang nilai tertinggi saat pelaksanaan tes.

"Hasil tes yang sudah dilaksanakan menjadi acuan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Begitu selanjutnya," ungkap Taufik.

Terkait hal tersebut, pihaknya berharap PPPK paruh waktu tidak berkecil hati.

Baca Juga:

Sebab, status PPPK paruh waktu merupakan tahapan yang harus lalui sebelum diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.

"Meskipun tugas-tugas tetap begitu juga dengan gaji, namun PPPK paruh waktu punya kelebihan NIP dan harapan jadi PPPK penuh waktu dan mendapatkan hak sesuai ketentuan," katanya.

Taufik Priyono mengatakan PPPK paruh waktu bisa langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu ketika ada pembukaan formasi dari pemerintah

