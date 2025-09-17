Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Pak Zul Menegaskan soal Gaji dan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

Rabu, 17 September 2025 – 08:37 WIB
Pak Zul Menegaskan soal Gaji dan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu - JPNN.COM
Jam kerja PPPK Paruh Waktu mengikuti jam kerja normal. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Usulan pengangkatan 1.200 honorer di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, untuk alih status meniadi PPPK Paruh Waktu sudah disetujui pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat mengaku senang karena persetujuan dari BKN sesuai dengan jumlah honorer yang diusulkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Alhamdulillah, dari total 1.200 calon PPPK paruh waktu yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), semuanya telah disetujui untuk dilantik," kata Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat di Pulau Dompak, Selasa (16/9).

Baca Juga:

Untuk jadwal pelantikan PPPK Paruh Waktu, Zulhidayat mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Dikatakan, saat ini calon PPPK paruh waktu sudah mulai melengkapi dokumen administrasi, termasuk surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Semua calon PPPK paruh waktu yang akan diangkat itu sudah terdata di database BKN,” ujarnya.

Baca Juga:

Ditanya mengenai jam kerja PPPK paruh waktu, dia menegaskan, mengikuti jam kerja normal.

Sementara sistem penggajian akan disesuaikan dengan ketersediaan keuangan daerah atau APBD.

Masalah gaji PPPK Paruh Waktu dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sering ditanyakan para honorer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaji PPPK Paruh Waktu  Jam Kerja PPPK Paruh Waktu  PPPK  PPPK Paruh Waktu  Tanjungpinang 
BERITA GAJI PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp