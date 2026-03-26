Pakai Baju Akad Nikah Saat Hadiri Sidang Cerai, Wardatina Mawa Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Wardatina Mawa baru saja menjalani sidang perceraiannya dengan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, pada Rabu (25/3) lalu.

Dalam sidang beragendakan mediasi, Wardatina Mawa bertemu dengan Insanul Fahmi.

Namun menariknya, Mawa, sapaannya, datang ke persidangan dengan memakai baju muslim berwarna putih, yang ternyata adalah pakaian akad nikah bersama Insanul Fahmi.

Hal itu diungkapkan oleh kreator konten asal Medan tersebut melalui akunnya di Instagram.

"Baju warna putih ini masih menyimpan gema akad itu, setiap detiknya seperti mengulang kata 'selamanya' yang pernah kita yakini," ujar Wardatina Mawa melalui akunnya di Instagram pada Rabu.

"Namun hari ini aku belajar, bahwa bahkan janji yang paling suci pun bisa luruh oleh waktu dan kenyataan yang tak bisa kita lawan," sambungnya.

Menggunakan baju akad nikah di hari perceraiannya itu ternyata memiliki makna tersendiri.

Baginya, itu adalah caranya untuk berdamai dengan masa lalu dan melepaskan harapannya kepada sang suami.