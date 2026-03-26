Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pakai Baju Akad Nikah Saat Hadiri Sidang Cerai, Wardatina Mawa Curhat Begini

Kamis, 26 Maret 2026 – 20:25 WIB
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Wardatina Mawa baru saja menjalani sidang perceraiannya dengan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, pada Rabu (25/3) lalu.

Dalam sidang beragendakan mediasi, Wardatina Mawa bertemu dengan Insanul Fahmi.

Namun menariknya, Mawa, sapaannya, datang ke persidangan dengan memakai baju muslim berwarna putih, yang ternyata adalah pakaian akad nikah bersama Insanul Fahmi.

Hal itu diungkapkan oleh kreator konten asal Medan tersebut melalui akunnya di Instagram.

"Baju warna putih ini masih menyimpan gema akad itu, setiap detiknya seperti mengulang kata 'selamanya' yang pernah kita yakini," ujar Wardatina Mawa melalui akunnya di Instagram pada Rabu.

"Namun hari ini aku belajar, bahwa bahkan janji yang paling suci pun bisa luruh oleh waktu dan kenyataan yang tak bisa kita lawan," sambungnya.

Menggunakan baju akad nikah di hari perceraiannya itu ternyata memiliki makna tersendiri.

Baginya, itu adalah caranya untuk berdamai dengan masa lalu dan melepaskan harapannya kepada sang suami.

TAGS   Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  sidang cerai  baju akad nikah  Akad Nikah 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp