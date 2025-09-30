Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pakai Teknologi Encapsulation, Suncreen Harlette Beauty Aman Bagi Kulit Sensitif

Selasa, 30 September 2025 – 16:05 WIB
Pakai Teknologi Encapsulation, Suncreen Harlette Beauty Aman Bagi Kulit Sensitif - JPNN.COM
Harlette Beauty berhasil tampil berbeda dengan menghadirkan inovasi tabir surya berbasis superfood yang dipadukan dengan teknologi mutakhir. Foto: dok Harlette Beauty

jpnn.com, JAKARTA - Harlette Beauty berhasil tampil berbeda di pasar skincare nasional dengan menghadirkan tabir surya berbasis superfood yang dipadukan dengan teknologi mutakhir. 

Founder Harlette Beauty Valencia Nathania menyampaikan melalui produk Harlette Oat Probiotic Lightweight Sunscreen, brand lokal ini memperkenalkan teknologi encapsulation sunscreen yang menjadikan formulanya sangat ringan, tidak lengket, serta aman digunakan bahkan pada kulit sensitive sekalipun.

“Dengan teknologi encapsulated sunscreen, kami ingin menghadirkan tabir surya yang nyaman digunakan setiap hari. Teksturnya ringan di kulit, tidak meninggalkan white cast, sekaligus menjaga kesehatan kulit sensitif,” ujar Valencia dikutip, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Teknologi encapsulation bekerja dengan cara membungkus partikel tabir surya dalam kapsul mikro sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan sekaligus mengurangi risiko iritasi. 

Valencia menyebut inovasi ini diperkaya dengan kandungan oat probiotic yang berfungsi memperkuat skin barrier, sehingga kulit tidak hanya terlindungi dari paparan sinar UV, tetapi juga tetap sehat dan terawat.

Dia menyebut dengan formulasi berbasis riset dan pemilihan bahan-bahan secara teliti, Valencia menyebutkan bahwa produk yang dihadirkan oleh Harlette tidak mengandung bahan chemical sehingga dapat digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitive bahkan oleh remaja mulai usia 10 tahun.

Baca Juga:

Selain sunscreen, Harlette juga dikenal lewat Harlette Oatmilk Facial Wash, sabun pembersih wajah pertama di dunia yang menggunakan butiran oat asli. 

Produk ini lahir dari pengalaman pribadi Valencia menghadapi masalah kulit sensitif dan kini terbukti menjadi solusi bagi banyak konsumen, termasuk remaja usia mulai 10 tahun.

Harlette Beauty berhasil tampil berbeda dengan menghadirkan inovasi tabir surya berbasis superfood yang dipadukan dengan teknologi mutakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tabir surya  Sunscreen  teknologi  Inovasi  sinar UV 
BERITA TABIR SURYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp