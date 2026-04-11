JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Pakai 'Zamenix', Rigen Berhasil Jalani Operasi Batu Ginjal di RS Mandaya

Sabtu, 11 April 2026 – 14:44 WIB
Teknologi robotik Zamenix terbaru. Foto: dok RS Mandaya

jpnn.com, JAKARTA - Komika Rigen Rakelna baru-baru ini sukses menjalani tindakan pengangkatan batu ginjal di RS Mandaya Royal Puri.

Berbekal dukungan teknologi robotik Zamenix terbaru, satu-satunya di Asia Tenggara, prosedur tersebut dilakukan oleh Prof. dr. Ponco Birowo, Sp.U.(K), Ph.D, pakar urologi robotik terkemuka di Indonesia.

Komika dengan nama asli Muhammad Rizki Rakelna itu mengungkapkan dirinya telah didiagnosis mengalami batu ginjal sejak 4 tahun lalu. 

Baca Juga:

Saat itu, ia bahkan sempat direkomendasikan untuk menjalani prosedur operasi yang melibatkan proses “membolongi” atau membuat sayatan pada kulit untuk mengakses ginjal

Namun, ia memilih untuk menunda tindakan tersebut karena rasa takut terhadap prosedur operasi yang dinilai cukup invasif. 

Akibatnya, Rigen mengaku sempat berulang kali menunda keputusan tersebut karena kekhawatiran yang ia rasakan.

Baca Juga:

“Untungnya Mandaya sudah punya teknologi robot batu ginjal ini. Kayaknya kalau enggak, (sampai sekarang) masih belum berani untuk tindakan operasi yang dibolongin itu,” ungkap komika berusia 34 tahun tersebut.

Satu hari pasca operasi, Rigen sudah dapat kembali beraktivitas seperti biasa. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RS Mandaya  Zamenix  robotik  Ginjal  Batu Ginjal  operasi 
