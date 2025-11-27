Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pakar Apresiasi Kejagung Usut Korupsi Pajak: Ini Masalah yang Sangat Membumi

Kamis, 27 November 2025 – 18:42 WIB
Ilustrasi Kejaksaan Agung. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pakar pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, melihat langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) masuk mengejar tindak pidana pengurangan nilai pajak perusahaan adalah hal tepat.

“Hampir 30 persen pemasukan negara kan sumbernya dari pajak. Jika pajaknya dikorupsi maka pemasukan negara menjadi hilang atau berkurang,” ungkap Hibnu.

Dengan adanya kecurangan pengurangan pajak atau kongkalikong oleh oknum pegawai pajak dengan pihak perusahaan, kata Hibnu, negara akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Dengan begitu, jika tindakan ini bisa diusut dan tidak terjadi lagi kongkalikong, maka pendapatan negara akan bisa meningkat.

“Ini merupakan langkah strategis Kejagung untuk mengungkap persoalan pajak. Rakyat selama ini dikejar-kejar pajak, ternyata ada korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak,” kata di.

Bagi Hibnu, mengejar korupsi pajak adalah tindakan yang sangat membumi.

Dikatakannya, pajak adalah hal yang dirasakan oleh semua masyarakat.

Di satu sisi masyarakat dikejar-kejar pajak, sedangkan di sisi lain ada dugaan kongkalikong mengurangi nilai pajak, yang membuat pemasukan negara menjadi berkurang.

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) masuk mengejar tindak pidana pengurangan nilai pajak perusahaan adalah hal tepat

TAGS   Kejagung  Kejaksaan Agung  Kasus Pajak  korupsi 
