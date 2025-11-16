Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pakar Apresiasi Korlantas yang Fokus Lindungi Pejalan Kaki Selama Operasi Zebra

Minggu, 16 November 2025 – 13:00 WIB
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Langkah humanis Korlantas Polri jelang Operasi Zebra 2025 pada 17-30 November 2025 menuai apresiasi dan dukungan publik, termasuk dari kalangan pengamat kebijakan publik.

Salah satunya soal fokus memberikan perlindungan kepada para pejalan kaki selama operasi berlangsung.

Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menilai kebijakan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho sebagai momentum tepat dalam memberikan rasa keamanan, keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan bagi pengguna jalan raya dalam berlalu lintas, termasuk pejalan kaki.

"Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami menyambut baik, dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kakorlantas Polri beserta jajaran di seluruh tanah air yang lebih mengedepankan pendekatan humanis, dan edukatif," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (16/11).

Menurutnya, Langkah humanis, dan edukatif Kakorlantas Polri beserta jajaran sejalan dengan semangat visi "Polri Presisi" dan "Polri untuk Masyarakat" serta selaras dengan amanat konstitusi, dan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Founder Nasky Milenial Center itu menyebut kebijakan Kakorlantas Polri sebagai bentuk nyata simbol moral penegakan keadilan, dan kemanusiaan di atas segalanya.

“Langkah nyata Kakorlantas Polri adalah bukti kepemimpinan Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Ini bukan sekadar menegakan supremasi hukum, tetapi adalah simbol kemanusiaan, keselamatan, dan keadilan bagi pengguna jalan raya dalam berlalu lintas. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan selaras dengan semangat cita-cita kemerdekaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nasky.

Dia menegaskan kebijakan operasi zebra 2025 yang menggaungkan keselamatan lalu lintas dan perlindungan terhadap pejalan kaki sejalan patut didukung oleh semua elemen bangsa.

Kebijakan Korlantas Polri dalam memberikan perlindungan kepada pejalan kaki menuai apresiasi.

