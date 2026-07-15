Pakar dan Menkeu Purbaya Apresiasi Waka DPR RI Sari Yuliati Terkait Kunjungan ke AS

jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati beserta rombongan Komisi XI DPR dalam kunjungan ke Amerika Serikat.

Menurut Trubus, langkah tersebut menunjukkan keteguhan dan keuletan wakil rakyat dalam meyakinkan investor serta lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (SNP) mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

"Saya kagum atas keuletan Ibu Sari Yuliati dan rombongan DPR yang mampu menjelaskan secara komprehensif bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen berjalan baik. Mereka berhasil meyakinkan pihak SNP bahwa kebijakan fiskal Indonesia konsisten, prudent, dan berpihak pada rakyat," ujar Trubus, Rabu (15/7).

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Dampak Strategis

Trubus menilai keberhasilan delegasi DPR RI dalam diplomasi ekonomi ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu meningkatkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain itu, memperkuat posisi fiskal di mata lembaga internasional serta mendorong sentimen positif bagi rupiah dan pasar modal domestik.

Optimisme ke Depan

Menurut Trubus, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa diplomasi parlemen dapat berjalan efektif dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.