Pakar Dorong Kejagung & KPK Dalami Perjanjian Bali Towerindo dengan Pemkab Badung

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mendalami kerja sama PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) Pemerintah Kabupaten Badung.

Perjanjian yang dimaksud terdaftar dengan nomor 555/2818/DISHUB-BD dan 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Hal tersebut disampaikan Heru merespons gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung ke Pengadilan Negeri Denpasar yang teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps.

Perkara tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

“Bagusnya lagi Kejaksaan Agung atau KPK turun tangan ini untuk menilai apakah perjanjian yang dilakukan dulu antara Pemkab dan perusahaan tersebut ada unsur tipikor atau tidak, agar sengketa ini bisa dilihat secara lebih jernih,” kata Heru saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/11).

Heru yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute mengatakan Pemkab Badung dan Bali Towerindo awalnya sangat mesra hingga membuat perjanjian eksklusif pembangunan menara atau tower telekomunikasi pada 2007 silam.

Menurutnya, perjanjian tersebut telah menghambat perusahaan lain membangun menara.

“Ya setahu saya dulunya, keduanya, sangat mesra sekali. Utamanya adalah menghambat operator lain membangun menara telekomunikasi di sana karena adanya perjanjian eksklusif antara perusahaan tersebut dan Pemkab,” ujarnya.