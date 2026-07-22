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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pakar Hukum Minta Penyidik Telusuri Dugaan Aset Kripto dalam Kasus TPPU Febrie

Selasa, 28 Juli 2026 – 00:12 WIB
Pakar Hukum Minta Penyidik Telusuri Dugaan Aset Kripto dalam Kasus TPPU Febrie - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat masih menjadi Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aset kripto dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Menurut Abdul, dugaan penyamaran aset melalui instrumen investasi, seperti aset kripto maupun saham, perlu didalami. Namun, hal itu tetap harus dibuktikan dalam proses penyidikan.

"Masih dugaan. Itu harus dibuktikan melalui penyidikan," kata Abdul, Senin (27/7).

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Dia mengatakan pelaku TPPU umumnya berupaya menyamarkan hasil kejahatan dengan menggunakan pihak lain atau mengalihkan aset ke berbagai instrumen investasi.

Karena itu, penyidik juga diminta mendalami barang bukti elektronik yang telah disita, termasuk dari sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

"Bisa saja ada akses atau data terkait aset kripto. Itu perlu ditelusuri," ujarnya.

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Abdul menilai kemungkinan dana hasil tindak pidana dialihkan ke aset kripto tetap terbuka. Selain kripto, penyamaran aset juga bisa dilakukan melalui saham atau instrumen investasi lainnya.

"Itu bagian dari penyamaran hasil tindak pidana," tuturnya.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aset kripto dalam pengembangan kasus dugaan TPPU mantan Jampidsus Febrie

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TAGS   pakar hukum  Abdul Ficar Hadjar  TPPU  aset kripto  Febrie Adriansyah 
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