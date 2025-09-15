Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Pakar IPB Sebut Tidak Semua Air Tanah Aman Dikonsumsi

Senin, 15 September 2025 – 16:39 WIB
Pakar IPB Sebut Tidak Semua Air Tanah Aman Dikonsumsi - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi melarang penggunaan air tanah untuk para pemilik atau pengelola bangunan mulai 1 Agustus 2023 mendatang. Ilustrasi air tanah. Foto: pixabay

jpnn.com, JAKARTA - Profesor Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Suprihatin mengatakan kualitas air sangat dipengaruhi oleh lokasi, kondisi lingkungan, dan aktivitas manusia di sekitarnya. 

Air pegunungan disebut memiliki kualitas terbaik sehingga banyak dipilih industri air minum dalam kemasan (AMDK).

“Air tanah tidak sama di satu daerah dengan daerah lainnya. Air di perkotaan dengan aktivitas padat jelas berbeda dengan air di pegunungan yang terlindungi vegetasi dan minim campur tangan manusia,” kata Suprihatin di Jakarta, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Dia menjelaskan air tanah di kawasan perkotaan cenderung memiliki kadar kontaminan yang tinggi, mulai dari limbah domestik, pestisida, hingga logam berat.

Dia menjelaskan untuk menjadikannya layak minum, diperlukan proses pengolahan yang lebih sulit dan mahal dibandingkan air pegunungan. 

Kondisi itu berbeda dengan sumber mata air alami yang umumnya lebih bersih, meskipun tetap memerlukan uji kelayakan.

Baca Juga:

Suprihatin menambahkan air tanah dangkal lebih berisiko tercemar karena lebih dekat dengan permukaan dan cepat terinfiltrasi limbah. 

Dia menjelaskan air tanah dalam dan mata air pegunungan cenderung lebih aman karena melewati proses filtrasi alami. 

Profesor Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Suprihatin mengatakan kualitas air sangat dipengaruhi oleh lokasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air tanah  IPB  Kemenkes  AMDK  Air Minum 
BERITA AIR TANAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp