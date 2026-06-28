Pakar Kupas Makna Nama Sarwendah, Singgung Karakter dan Emosi

jpnn.com, JAKARTA - Nama Sarwendah kembali menjadi perhatian publik di tengah berbagai pemberitaan mengenai kehidupannya.

Di balik sorotan tersebut, perjalanan karier mantan personel Cherrybelle itu turut dianalisis dari sudut pandang ilmu analisa nama oleh seorang pakar.

Sebelum dikenal luas sebagai Sarwendah, publik mengenalnya dengan nama Wenda Tan. Dalam sejumlah kesempatan, nama lengkapnya juga ditulis sebagai Sarwendah Tan.

Pakar Nama, Transpersonal, dan Holistik Ni Kadek Hellen, S.Psi., M.Ed., atau yang akrab disapa Heleni, menilai pergantian nama bukan sekadar perubahan identitas, tetapi diyakini dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seseorang.

Menurut Heleni, nama dapat memengaruhi pola karakter, kesehatan, hubungan, rezeki, karier, hingga tantangan hidup. Namun, dia menegaskan perubahan nama perlu melalui analisis yang menyeluruh.

"Sebuah nama dapat disebut positif apabila seluruh parameter vital dalam metode hitungan khusus nama menunjukkan nilai yang baik dan selaras," ujar Heleni dalam keterangannya, Minggu (28/6).

Dalam analisisnya, Heleni menyebut nama lama Wenda Tan memiliki pola yang dinilai kurang mendukung dari sisi kesehatan.

Pola tersebut, menurutnya, dapat menunjukkan kecenderungan terhadap gangguan kesehatan atau kondisi fisik yang kurang stabil.