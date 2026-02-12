Close Banner Apps JPNN.com
Pakar: MKMK Tak Bisa Utak-Atik Penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

Kamis, 12 Februari 2026 – 20:19 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Adies Kadir (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menyebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak bisa mencampuri keputusan DPR RI yang memutuskan Adies Kadir sebagai hakim MK.

Menurut Guru Besar Universitas Trisakti, itu DPR secara aturan memang punya wewenang menempatkan figur menjadi hakim MK perwakilan parlemen.

Hal demikian dikatakan Trubus dalam dialog bertajuk MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK? di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). 

"Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu, ya, sudah bersifat otonom begitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya," kata Trubus, Kamis.

Diketahui, pengangkatan Adies sebagai hakim konstitusi menuai reaksi, satu di antaranya dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

Lembaga itu mengadukan Adies ke MKMK dan meminta pencopotan eks Wakil Ketua DPR RI itu sebagai hakim konstitusi. 

Sebanyak 21 pakar hukum tata negara mengadukan Adies atas dugaan pelanggaran kode etik ketika proses pencalonan.

Adapun, pencalonan Adies sebagai hakim konstitusi menuai polemik setelah DPR menyingkirkan Inosentius Samsul yang sebelumnya disahkan.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menyebut DPR secara aturan memang punya kewenangan menempatkan figur menjadi hakim MK perwakilan legislatif.

Adies Kadir  MKMK  Trubus Rahardiansah 
