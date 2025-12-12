Pakar NHM Paparkan Teknologi Eksplorasi Emas Modern kepada Mahasiswa ITS

jpnn.com, JAKARTA - Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menggelar kegiatan “MGEI Sharing Knowledge: Geological and Geophysical Survey, Geoscience Data Management in Gold Exploration” di Auditorim Tower.

Acara yang dihadiri 100 peserta itu menghadirkan pakar dari Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan PT Puncakbaru Jayatama (PTPJ) sebagai narasumber.

Specialist – GIS & Data Management Mine Geology, NHM, Mohamad Gilang Firmansyah mengatakan pentingnya manajemen data geosains terintegrasi, standardisasi database eksplorasi, hingga peran hybrid integrated mining data engineer dalam mendukung pengambilan keputusan eksplorasi modern.

Gilang menekankan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjembatani teori akademik dengan praktik nyata di dunia tambang.

“NHM membawa perspektif lapangan yang nyata, termasuk bagaimana data eksplorasi, survei geofisika, dan manajemen database diterapkan langsung untuk mendukung operasi tambang secara efektif, aman, dan berkelanjutan," ungkap Gilang.

Dia menambahkan kontribusi ini memperkaya wawasan akademik peserta dengan standar dan praktik yang dipakai di industri dunia nyata.

"Hal ini tentunya untuk memahami tantangan dan peluang karir kedepannya,” imbuhnya.

Dalam forum ini, peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang alur kerja eksplorasi emas modern, mulai dari pengambilan data lapangan, pemrosesan data geologi dan geofisika, hingga bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mendukung keputusan teknis.

Para mahasiswa juga memperoleh insight mengenai teknologi terbaru, standar industri, serta kolaborasi geologi dan geofisika dalam meningkatkan efektivitas eksplorasi.