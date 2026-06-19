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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pakar Nilai B50 Bisa Memperkuat Devisa & Ketahanan Energi

Jumat, 19 Juni 2026 – 06:00 WIB
Pakar Nilai B50 Bisa Memperkuat Devisa & Ketahanan Energi - JPNN.COM
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono mengatakan penggunaan mandatori biodiesel B50 dapat menekan angka impor energi. Ilustrasi/Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono mengatakan penggunaan mandatori biodiesel B50 dapat menekan angka impor energi. 

Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/6).

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Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp 157 triliun. 

Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Dia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. 

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Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. 

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. 

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono mengatakan penggunaan mandatori biodiesel B50 dapat menekan angka impor energi.

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TAGS   Biodiesel B50  B50  Ekonomi  biodiesel  impor  energi  rupiah 
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