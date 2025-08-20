Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pakar Nilai Gagasan Asuransi untuk Alumni UI Bakal Membawa Manfaat Besar

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:38 WIB
Pakar Nilai Gagasan Asuransi untuk Alumni UI Bakal Membawa Manfaat Besar - JPNN.COM
Managing Director Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Program asuransi untuk alumni Universitas Indonesia yang digagas Ivan Ahda dan Andy Tirta (Ivan-Boy) dinilai menyentuh kebutuhan nyata alumni.

Hal itu diungkapkan Managing Director Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar.

"Berbicara kebutuhan konkret, salah satunya asuransi untuk alumni. Apa yang disampaikan Ivan terkait asuransi alumni merupakan ide yang brilian dan kongkret. Ini tidak sulit dilaksanakan,” ujar Afdhal dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (20/8).

Afdhal yang berpengalaman menyusun Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang diluncurkan di era Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin itu melihat potensi besar kolaborasi alumni dalam menghadirkan produk asuransi yang berdaya guna.

Menurutnya, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) dapat berperan bukan sebagai perusahaan asuransi, melainkan sebagai penggerak dan pemberi nilai tambah. 

Berbekal jaringan alumni yang luas, Iluni UI bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kolaborasi alumni bisa membranding asuransi yang khusus memiliki perspektif baik untuk alumni. Perusahaan asuransi juga bisa melihat ini sebagai inovasi, memperluas layanan yang bermanfaat bagi alumni UI,” jelas Afdhal.

Salah satu pendiri klinik MediKids itu menggambarkan manfaat nyata dari konsep ini, terutama ketika alumni memasuki masa tidak produktif. sistem cicilan premi yang terencana, alumni bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang dan tetap memiliki keterikatan sosial dengan sesama alumni.

TAGS   Iluni UI  UI  asuransi  Ekonomi  Alumni 
