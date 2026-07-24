Pakar Polimer ITB Sebut Usia Galon Guna Ulang Tak Bisa Dibatasi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Polimer Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr.Eng. Hafis Pratama Rendra Graha, S.T., M.T mengatakan tidak perlu adanya pembatasan usia galon guna ulang.

Menurut dia, hal itu disebabkan sudah adanya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah mengatur keamanan galon melalui batas aman migrasi Bisfenol A (BPA) yang diizinkan ada dalam produk airnya.

“Kan, sudah ada standar BPOM terkait migrasi BPA yang diizinkan. Jadi, tidak perlu lagi ada pembatasan usia galon. Kalau sudah melebihi batas migrasi yang sudah ditetapkan, otomatis galon itu tidak bisa lagi digunakan, dan umurnya sudah habis,” ujarnya.

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Jadi, lanjutnya, sulit untuk menetapkan usia galon itu harus misalkan dua tahun atau lima tahun. Menurutnya, itu membutuhkan rincian dan pengujian lebih lanjut.

Kecuali, menurut dia, ada data pendukungnya secara ilmiah. “Kalau itu enggak dilakukan, susah untuk menentukan umur galonnya,” ucapnya.

Yang jelas, katanya, selama BPOM masih memberikan izin edarnya terhadap galon-galon itu, berarti masih aman untuk digunakan sebagai kemasan air minum.

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“Jadi, yang bisa menentukan kapan galon itu untuk ditarik dari peredaran cuma BPOM, tetapi, mengenai berapa umur galon yang baik, itu pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya susah,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Pangan sekaligus Dosen dan Peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan Seafast Center IPB University, Nugraha Edhi Suyatma mengatakan secara teoritis galon guna ulang itu sudah di-treatment oleh produsennya sebelum beredar di masyarakat.