Pakar Sebut Indodax Langgar Aturan OJK dan Bappebti, Berpotensi Dipidana

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia dinilai telah melanggar sejumlah regulasi ketat yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pelanggaran ini mencuat seiring dengan kegagalan platform aset kripto tersebut dalam memitigasi celah keamanan siber yang berujung pada hilangnya aset ratusan miliar rupiah dan diduga melakukan kriminalisasi terhadap pegawai magang, Deflorio Arya Nizam.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat kegagalan sistem keamanan informasi pada platform keuangan sebesar Indodax mengindikasikan adanya kelalaian tata kelola di tingkat manajemen dan menabrak aturan hukum industri keuangan digital.

"Ya (Indodax melanggar aturan OJK dan Bappebti tersebut)," tegas Abdul Fickar di Jakarta Kamis (16/7).

Sebagai platform yang bergerak di industri teknologi finansial dan aset kripto, Indodax lanjut Fickar terikat oleh regulasi ketat terkait keandalan sistem teknologi informasi.

Aturan tersebut tertuang dalam POJK No. 27 tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD) Termasuk Aset Kripto. Aturan ini menegaskan bahwa jika terjadi kebocoran atau insiden siber, tanggung jawab utama berada di pundak platform.

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Selain itu, semasa berada di bawah pengawasan Bappebti, Indodax juga wajib tunduk pada Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pasar Fisik Aset Kripto.

Regulasi ini mewajibkan platform kripto terdaftar untuk menerapkan standar Information Security Management System (ISO 27001) serta memiliki mitigasi ancaman siber yang andal.