Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pakar Soroti Komponen Mobil Lepas L8 yang Patah, Tak Bisa Ditoleransi

Kamis, 05 Februari 2026 – 00:09 WIB
Pakar Soroti Komponen Mobil Lepas L8 yang Patah, Tak Bisa Ditoleransi - JPNN.COM
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menyoroti patahnya komponen Constant Velocity Joint (CV Joint) pada mobil Lepas L8. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menyoroti patahnya komponen Constant Velocity Joint (CV Joint) pada mobil Lepas L8 PHEV saat melakukan uji coba beberapa waktu lalu.

Dia menilai patahnya kompoten penting pada sistem penggerak mobil itu menunjukkan kegagalan sistem kontrol kualitas (Quality Control/QC) kendaraan.

"Insiden ini mengekspos kegagalan fatal quality control dan standar metalurginya, bukan sekadar kecelakaan situasional," kata Yannes kepada ANTARA pada Rabu.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kerusakan akibat stres mekanis ekstrim saat uji beban normal tersebut menunjukkan bahwa dalam perakitannya ada pengabaian terhadap safety faktor yang wajib ada pada kendaraan produksi untuk dipakai di jalan umum.

Menurut dia, kerusakan itu bisa membuat kendaraan kehilangan propulsi total secara instan.

Poros yang berputar liar berpotensi menghantam selang rem dan sensor ABS.

Baca Juga:

Selain itu, serpihan logam dapat mengunci roda dan melumpuhkan sistem kendali kendaraan.

Jika terjadi saat kendaraan digunakan di jalan umum, Yannes mengatakan kerusakan semacam itu bisa menyebabkan kecelakaan fatal.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menyoroti patahnya komponen Constant Velocity Joint (CV Joint) pada mobil Lepas L8.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lepas L8  Komponen  Lepas Indonesia  pakar  cv joint Lepas L8 
BERITA LEPAS L8 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp