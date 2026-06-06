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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pakar Soroti Pertemuan Richard Tampubolon & Sherly, Ingatkan Satgas PKH Jaga Etika

Sabtu, 06 Juni 2026 – 09:33 WIB
Pakar Soroti Pertemuan Richard Tampubolon & Sherly, Ingatkan Satgas PKH Jaga Etika - JPNN.COM
Gubernur Malut Sherly Tjoanda saat memimpin apel pagi bagi ASN di Kantor Gubernur Malut, Senin (9/3/2026). Foto: Antara/HO- Humas Pemprov Malut/Abdul Fatah

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Mahawan Karuniasa menyoroti pertemuan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Letjen TNI Richard Tampubolon dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

"Saya melihatnya perlu ditempatkan dalam prinsip kehati-hatian," kata Mahawan saat dihubungi wartawan pada Jumat (5/6).

Secara hukum, kata dia, sebuah pertemuan seremonial atau berada dalam satu panggung belum otomatis membuktikan adanya intervensi, kompromi, atau konflik kepentingan.

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"Namun, dalam tata kelola lingkungan hidup dan penegakan hukum sumber daya alam, persepsi publik juga penting," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, jika pada saat yang sama terdapat dugaan bahwa perusahaan tertentu yang dikaitkan dengan pejabat daerah sedang menjadi perhatian Satgas PKH.

Menurut informasi yang beredar, Satgas PKH menjatuhi sanksi denda administratif sebesar Rp 500 miliar kepada PT Wijaya Karya, yang diduga terafiliasi dengan Gubernur Sherly.

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Dalam situasi seperti ini, Mahawan mengingatkan pejabat Satgas PKH harusnya menjaga jarak etik, menjaga independensi, dan menghindari ruang pertemuan yang dapat ditafsirkan sebagai kedekatan dengan pihak yang berpotensi terkait dengan perkara.

"Konflik kepentingan tidak selalu harus dibuktikan dalam bentuk transaksi atau instruksi langsung," tegas dia.

Pertemuan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Letjen TNI Richard Tampubolon dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda jadi sorotan

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TAGS   Sherly Tjoanda  Satgas PKH  richard tampubolon  Maluku Utara  Gubernur Maluku Utara 
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