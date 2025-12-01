Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pakar Tekankan 3 Poin Penting Penanganan Isu BBM di Lokasi Bencana Sumatera-Aceh

Senin, 01 Desember 2025 – 23:19 WIB
Pakar Tekankan 3 Poin Penting Penanganan Isu BBM di Lokasi Bencana Sumatera-Aceh - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di Sumatra dalam kondisi aman seiring dengan pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti pentingnya peran negara dan badan usaha energi dalam menangani isu bahan bakar minyak (BBM) di di lokasi bencana banjir Sumatera dan Aceh.

Nur Hidayat membeberkan tiga hal utama yang harus terlihat dalam penanganan krisis energi di lokasi bencana.

Poin pertama yang ditekankan yakni prioritas penyaluran, di mana BBM tidak bisa diperlakukan seperti kondisi normal.

Baca Juga:

"Saat bencana, energi harus diperlakukan sebagai layanan esensial. Ada kendaraan yang nyawanya bergantung pada BBM, ada pula yang sekadar ingin menambah cadangan agar merasa aman," kata Nur Hidayat dikutip, Senin (1/12).

Menurut Nur Hidayat, kedua kebutuhan tersebut sama-sama manusiawi.

Namun, kebijakan harus memiliki prioritas yang jelas demi keselamatan publik yang lebih luas.

Baca Juga:

Distribusi wajib memprioritaskan ambulans, relawan, alat berat, kendaraan evakuasi, dan layanan kesehatan.

Setelah kebutuhan krusial ini terpenuhi, barulah kebutuhan publik umum dilayani.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan tiga poin penting penanganan isu BBM di lokasi bencana Sumatera-Aceh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBM  lokasi bencana  Achmad Nur Hidayat  Banjir Sumatera 
BERITA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp