Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pakar UGM Tegaskan Kongkalikong Pengurangan Pajak Masuk Rezim Korupsi

Selasa, 25 November 2025 – 15:50 WIB
Pakar UGM Tegaskan Kongkalikong Pengurangan Pajak Masuk Rezim Korupsi - JPNN.COM
Ilustrasi korupsi. Foto: Pixabay

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fatahillah mengatakan kongkalikong pengurangan nilai pajak masuk dalam kategori korupsi. Tindakan ini berbeda dengan tax amnesty yang diberikan pemerintah.

“Sudah banyak kasusnya, saya rasa manipulasi pajak yang sudah banyak dilakukan itu sudah masuk dalam rezim tindak pidana korupsi. Baik dalam konteks menerima suap atau kalau memang dia memanipulasi dan melakukan fraud bisa masuk korupsi kerugian negara,” papar dosen pengajar Fakultas Hukum UGM ini.

Walaupun belum ada uang negara yang keluar, tetapi seharusnya uang pajak tersebut menjadi hak negara.

Baca Juga:

“Hak negara yang tidak diberikan menjadi potensi kerugian negara,” jelasnya.

Namun demikian, untuk pembuktiannya tetap harus dilakukan melalui proses audit BPK atau BPKP atau audit lain. Karena dalam rezim kerugian negara maka harus menyertakan adanya auditor pihak yang berwenang.

Hal ini disampaikan Fatahillah menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan proses hukum terhadap pegawai Ditjen Pajak Kemneterian Keuangan (Kemenkeu), terkait pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan.

Baca Juga:

Dijelaskannya, penyelidikan dugaan korupsi pajak yang dilakukan Kejagung ini berbeda dengan tax amnesty.

“Kalau tax amnesty itu sah, bukan pengemplangan pajak. Jadi kalau tax amnesty itu hal legal yang ada aturan hukumnya,” kata Fatahillah.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fatahillah mengatakan kongkalikong pengurangan nilai pajak masuk dalam kategori korupsi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengurangan pajak  skandal pajak  kasus pidana  Kejaksaan  korupsi  pakar hukum 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp