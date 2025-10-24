Pakar UI Peringatkan Modus Baru Narkoba: Sekali Coba Bisa Fatal

jpnn.com, JAKARTA - Pengajar Universitas Indonesia Devie Rahmawati menyoroti perubahan pola ancaman narkoba yang kini lebih mematikan, di mana sekali coba bisa berakibat fatal. Peringatan ini disampaikan menanggapi keberhasilan Polri mengungkap 38.000 kasus dan menyita hampir 200 ton narkoba sepanjang Januari-Oktober 2025.

"Ini bukan sekadar operasi rutin, tetapi penjagaan nyata atas masa depan anak-anak muda Indonesia," kata Devie Rahmawati, peneliti Program Studi Hubungan Masyarakat Vokasi Universitas Indonesia, pada Jumat (24/10).

Devie mengungkapkan bahaya narkoba kini telah berubah. Berdasarkan studi global, banyak remaja yang tidak rutin memakai narkoba, namun sekali mencoba justru berisiko overdosis karena barang yang beredar sering mengandung zat berbahaya.

"Barang-barang ini banyak beredar lewat media sosial dan toko online sehingga anak muda mudah tertipu. Inilah sebabnya, menurut riset global, walau penggunaan narkoba di kalangan muda tidak meningkat, jumlah overdosis justru naik," ungkapnya.

Devie memaparkan data penelitian dari Australia dan Amerika Serikat yang menunjukkan risiko penggunaan narkoba justru melonjak pada usia 18-24 tahun. "Di sinilah peran polisi, sekolah, kampus, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk mencegah anak muda terjerumus," paparnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Polri merupakan pilar pelindung, namun perlu diperkuat dengan langkah bersama. Langkah tersebut mencakup edukasi di sekolah dan kampus, kesiapsiagaan darurat menangani overdosis, kontrol ritel alkohol dan vape, serta kampanye digital yang sesuai gaya Gen Z.

"Dengan kolaborasi seperti ini, keberhasilan polisi akan terasa langsung dampaknya dalam kehidupan masyarakat," tegas Devie.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan pengungkapan kasus narkoba ini merupakan wujud komitmen Polri. "Pemberantasan dan pencegahan narkoba merupakan program Presiden Prabowo-Gibran yakni asta cita ketujuh harus dilakukan terus menerus," kata Syahar dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).