Pakar Ungkap Camilan Rendah Glikemik Baik untuk Penderita Diabetes Tipe 2

jpnn.com, JAKARTA - Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) kerap mendapatkan sinyal lapar palsu atau fake hunger yang muncul di antara jam makan utama.

Tim research and development mGanik Nutrition mengembangkan mGanik Superfood melalui konsultasi bersama dr. Kelvin Candiago, M.M., MARS., DABRM, mengatakan berangkat dari keresahan tersebut, pihaknya menghadirkan produk-produk dengan pendekatan food as medicine untuk penderita DMT2.

"mGanik Superfood menjadi camilan multigrain di Indonesia yang telah teruji klinis dengan beban glikemik terendah, yaitu sebesar 4,89," ungkap dr. Kelvin, Selasa (23/6).

Dia mengatakan formulasi yang dikembangkan tim R&D mGanik Nutrition memiliki rasional ilmiah yang kuat untuk membantu mengatasi fake hunger pada penyandang diabetes.

"Karena itu, pendekatan ini menarik untuk divalidasi lebih lanjut melalui uji klinis," ujar dr. Kelvin.

Lapar Palsu Picu Resistensi Insulin

Dia menjelaskan pada tubuh penderita DMT2 yang mengalami resistensi insulin, glukosa mengalir ke aliran darah namun tidak dapat diserap secara optimal oleh sel-sel tubuh.

Akibatnya, otot dan jaringan tubuh lainnya kekurangan energi yang kemudian memicu sinyal lapar pada otak meskipun kadar gula darah mereka sebenarnya semakin tinggi tanpa disadari.