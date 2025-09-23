Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Pakar Ungkap Fakta soal Usia Galon dan Migrasi BPA

Selasa, 23 September 2025 – 06:03 WIB
Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB, Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D mengungkapkan fakta soal usia galon guna ulang dan pengaruh migrasi. ilustrasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB, Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D mengungkapkan fakta soal usia galon guna ulang dan pengaruh migrasi Bisphenol A (BPA).

Zainal menyebutkan bahwa usia tidak mempengaruhi migrasi BPA pada galon guna ulang polikarbonat (PC). 

Justru, kata dia makin lama galon PC dipakai maka kandungan zat kimia pembentuk di dalamnya hilang.

"Jadi sesungguhnya BPA paling banyak itu kapan? Ya saat galon itu baru, itu masih tersisa kimia pembentuknya," kata Zainal seperti dikutip dalam sebuah tayangan di Youtube, Selasa (16/9).

Menurut dia, galon guna ulang yang sudah dipakai berkali-kali cenderung aman karena sisa kimia pembentuk plastik di dalamnya sudah lebih sedikit dibanding galon baru. 

Zainal melanjutkan meski memiliki sisa zat baik galon baru dan lama namun kimia pembentuk plastik tersebut sudah tidak berbahaya bagi manusia. 

“Ini sudah secara ilmiah. Jadi ini ada kekeliruan (penyebaran informasi) oleh orang lain. Menyesatkan," kata Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Plastik Indonesia itu.

Zainal menegaskan artinya keamanan pemakaian galon guna ulang PC itu sudah tidak perlu diragukan. Dia menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dan terpengaruh pada informasi tidak akurat yang beredar di publik.

