Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pakar: Waspadai Dampak Perang terhadap Haji dan Umrah

Senin, 09 Maret 2026 – 01:10 WIB
Pakar: Waspadai Dampak Perang terhadap Haji dan Umrah - JPNN.COM
Ilustrasi jemaah haji. Ilustrasi: ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/cfo

jpnn.com, JAKARTA - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) melihat adanya resiliensi atau daya tahan pada struktur ekonomi nasional di tengah konflik Timur Tengah.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah menilai kondisi volatilitas pasar saat ini justru dapat dipandang sebagian investor sebagai peluang strategis. 

Penurunan harga aset justru menjadi momentum bagi pemilik modal untuk mengoleksi instrumen keuangan domestik.

Baca Juga:

“Gejolak seperti ini tidak otomatis membuat investor keluar. Justru bagi sebagian pihak, ini bisa menjadi timing untuk masuk dan mengoleksi aset-aset keuangan kita,” kata Piter dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3).

Terkait potensi arus modal keluar atau capital outflow, Piter menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. 

Menurut Piter, posisi kepemilikan asing di pasar saham dan obligasi dalam negeri sudah mengalami penyesuaian jauh sebelum konflik ini memanas.

Baca Juga:

“Untuk aliran capital outflow, saya tidak terlalu khawatir. Dalam beberapa waktu terakhir memang sudah terjadi penyesuaian, sehingga kalaupun masih ada yang keluar, jumlahnya tidak banyak,” imbuhnya.

Piter memandang struktur ekonomi Indonesia yang kuat di pasar domestik memberikan bantalan relatif terhadap eskalasi geopolitik. 

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) melihat adanya resiliensi atau daya tahan pada struktur ekonomi nasional di tengah konflik Timur Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang Iran  haji dan umrah  Timur Tengah  haji  pasar modal 
BERITA PERANG IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp