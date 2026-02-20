Close Banner Apps JPNN.com
Paket Hidangan Berkah Ramadan Disalurkan ke Panti Asuhan Hingga Musala

Jumat, 20 Februari 2026 – 17:27 WIB
Paket Hidangan Berkah Ramadan Disalurkan ke Panti Asuhan Hingga Musala
Paket hidangan berkah ramadan dibagikan di Jakarta. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan program Hidangan Berkah Ramadan ke sejumlah panti asuhan, pondok pesantren, serta musala dan masjid di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari pertama Ramadan 1447 H, Kamis (19/2).

Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kebahagiaan Ramadan bagi masyarakat yang membutuhkan di kawasan perkotaan.

Sebanyak 250 nasi kotak dan 400 paket takjil didistribusikan kepada yatim, santri, serta jemaah yang menjalankan ibadah puasa.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu penerima manfaat menikmati hidangan berbuka secara layak pada awal Ramadan.

Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan, Ramadan merupakan momentum memperkuat kepedulian melalui zakat, infak, dan sedekah.

“Ramadan adalah bulan berbagi. Melalui program ini, kami ingin memastikan para yatim, santri, dan jemaah dapat berbuka dengan layak dan penuh kebahagiaan. Ini adalah amanah para muzaki yang kami salurkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.

Saidah berharap program Hidangan Berkah Ramadan dapat meringankan beban para mustahik selama bulan suci.

Menurutnya, kolaborasi antara lembaga dan para donatur menjadi kunci agar manfaat bantuan dapat menjangkau lebih banyak pihak.

BAZNAS menyalurkan ratusan paket Hidangan Berkah Ramadan ke sejumlah panti asuhan, pondok pesantren, serta musala di Jakarta.

TAGS   Ramadan  Baznas  Panti Asuhan  Musala  pondok pesantren  hidangan berkah ramadan 
