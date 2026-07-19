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JPNN.com - Dahlan Iskan

Paket Roaming

Oleh Dahlan Iskan

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:24 WIB
Paket Roaming - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Begitu mendarat di bandara Vladivostok saya "on"-kan HP. Saya sudah minta tolong Nicky di Surabaya: uruskan paket roaming internasional Telkomsel untuk Rusia.

"Bisa," katanyi, setelah komunikasi dengan Grapari Telkomsel. Nicky memang yang selalu urus paket roaming saya untuk berbagai negara.

Paket RoamingMonumen kapal selam di Vladivostok, Rusia.--

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Tidak bisa. Saya matikan HP untuk dihidupkan lagi: tetap tidak ada sinyal. Saya mulai gelisah. Tanpa HP tidak bisa hidup.

Untunglah proses di imigrasi lancar. Tanpa isi formulir imigrasi. Tanpa ditanya apa-apa. Kurang dua menit paspor sudah distempel. Di imigrasi Rusia tidak menakutkan.

"Beli saja kartu telepon lokal," kata saya dalam hati. Tapi ini masih pukul 06.00 pagi. Konter kartu SIM lokal masih tutup. Tapi loket "informasi" buka.

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Seorang petugas siap melayani --kelihatannya ia petugas pengganti: tanpa seragam. Seperti baru bangun tidur.

Wajahnya Tionghoa. Saya coba ajak bicara bahasa Mandarin. Bisa. Lebih bagus dari Mandarin saya. Saya pun bertanya: di mana bisa beli kartu telepon lokal Rusia.

Begitu mendarat di bandara Vladivostok saya "on"-kan HP. Saya sudah minta tolong Nicky di Surabaya: uruskan paket roaming internasional Telkomsel untuk Rusia.

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TAGS   Dahlan Iskan  Paket Roaming  Rusia  Telkomsel  Disway  Disway hari ini 
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