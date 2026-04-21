JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Paksa Masuk Masjid Al-Aqsa, Pemukim Israel Kibarkan Bendera

Selasa, 21 April 2026 – 20:32 WIB
Paksa Masuk Masjid Al-Aqsa, Pemukim Israel Kibarkan Bendera - JPNN.COM
Masjid Al-Aqsa. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

jpnn.com, YERUSALEM - Dikawal ketat pasukan pendudukan Israel, para pemukim Yahudi menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa, Selasa.

"Puluhan pemukim menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa dan mengibarkan bendera Israel," kata sejumlah sumber lokal.

Selain itu, mereka juga melakukan ritual Talmud atau doa Talmud, kegiatan yang kerap dianggap provokatif di dalam kompleks.

Baca Juga:

Sumber tersebut menambahkan bahwa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan gerakan "Bukit Bait Suci" telah menyebarkan seruan hasutan untuk memobilisasi para pemukim supaya menyerbu Masjid Al-Aqsa.

Seruan itu juga mencakup ajakan pengibaran bendera Israel di halaman masjid, khususnya Rabu mendatang, dengan dalih "Hari Kemerdekaan".

Pemerintah Provinsi Yerusalem menilai serius serangan-serangan ini, menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap kesucian masjid sekaligus sebagai upaya untuk memaksakan realitas Yahudi secara paksa. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Dikawal ketat pasukan pendudukan Israel, para pemukim Yahudi menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa, Selasa.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber WAFA

Masjid Al Aqsa  Israel  Palestina  Yahudi 
BERITA MASJID AL AQSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
