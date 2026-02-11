Palembang Icon Raih Sertifikasi EDGE Pertama dan Satu-satunya di Palembang

jpnn.com, JAKARTA - Ikon pusat perbelanjaan modern Palembang Icon yang dikelola oleh PT Lippo Malls Indonesia (LMI) dan berlokasi di Kota Palembang, resmi menerima sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).

Direktur Mall Palembang Icon Didi Halim Simon menyampaikan penerimaan sertifikasi EDGE itu merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dalam menerapkan prinsip pembangunan dan pengelolaan gedung yang berkelanjutan.

Palembang Icon tidak hanya hadir sebagai pusat perbelanjaan modern, tetapi juga sebagai ruang publik yang memperhatikan efisiensi energi, air, dan dampak lingkungan dan menjadi mal pertama dan satunya satunya di Kota Palembang yang menerima sertifikasi ini.

"Palembang Icon terus berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan guna memberikan manfaat jangka panjang bagi pengunjung, tenant, serta masyarakat Kota Palembang," ujar Didi Halim dikutip, Rabu (11/2).

Pencapaian tersebut juga menegaskan Palembang Icon sebagai mal pertama dan satu-satunya di Kota Palembang yang berhasil meraih sertifikasi bangunan hijau bertaraf internasional.

Sertifikat itu sekaligus mencerminkan komitmen LMI dalam menerapkan prinsip keberlanjutan pada pengelolaan pusat perbelanjaan.

Adapun sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) merupakan sistem sertifikasi bangunan hijau bertaraf internasional yang dikembangkan oleh International Finance Corporation (IFC), anggota dari World Bank Group, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi, air, dan material bangunan secara berkelanjutan.

Selain itu, pemberian Sertifikat EDGE sebagai bukti penerapan sistem dan tindakan hemat energi yang diterapkan Palembang Icon yang menghasilkan penghematan energi sebesar 20,49 % setara dengan 1,2 MWH per tahun serta penghematan air sebesar 37,57 % dan pengurangan emisi karbon yang terkandung di material bangunan sebesar 100%, di mana inisiatif ini telah menghasilkan penghematan biaya utilitas sebesar lebih dari Rp 1,4 Milliar per tahun