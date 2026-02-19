Palembang Makin Kece! 'Wong Kito Gaya Baru' Sekarang Lah Pacak 5G-an

jpnn.com, PALEMBANG - Ada kabar gembira buat warga Palembang yang hobi bikin kangen di Jembatan Ampera.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) resmi membawa sinyal 5G ke Bumi Sriwijaya.

Tidak cuma sekadar gaya-gayaan, gerakan "Wong Kito Gaya Baru" ini benar-benar memanjakan masyarakat biar makin sat-set di dunia digital.

"Kami menghadirkan 5G di Palembang bukan sekadar untuk internet yang lebih cepat, tetapi sebagai fondasi ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Kami ingin Wong Kito Galo bisa semakin produktif dan berani berinovasi, tanpa perlu khawatir terhadap ancaman keamanan siber," ungkap Agus Sulistio EVP-Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Kamis (19/2/2026).

Kehadiran 5G Indosat di Palembang ditopang oleh sejumlah capaian penting. Indosat telah mengoperasikan 332 site 5G yang tersebar merata di seluruh penjuru kota, memastikan cakupan 100 persen wilayah Palembang siap mendukung teknologi generasi kelima.

"Jaringan ini juga diperkuat dengan fitur Anti-Spam dan Anti-Scam berbasis Al vang mampu mendeteksi potensi penipuan secara real-time," kata Agus.

Sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang ngebut sekaligus aman di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.

Dalam praktiknya, 5G Indosat dirancang untuk menghadirkan standar baru gaya hidup digital: gaming tanpa lag, produktivitas tanpa batas bagi para konten kreator, serta konektivitas HiFi bagi penikmat hiburan.