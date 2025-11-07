Paling Diminati, Ini 5 Game Roblox yang Ramai Dimainkan

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu daya tarik utama Roblox adalah kebebasan para kreator dalam membuat game dengan konsep unik, mulai dari petualangan, simulasi, hingga aksi menegangkan.

Hal itu yang membuat Roblox menjadi salah satu platform game paling populer di dunia dengan jutaan pemain aktif setiap harinya.

Banyak pemain Roblox yang juga melakukan top up Roblox agar mendapatkan item eksklusif, skin langka, hingga akses ke fitur premium yang membuat permainan terasa lebih personal dan menyenangkan.

Tahun ini, ada beberapa game Roblox yang sedang naik daun dan menjadi sorotan besar dalam komunitas global. Maka tidak heran jika Roblox bukan sekadar platform game, tetapi juga menjadi tempat komunitas kreatif untuk berkembang.

Daftar Game Roblox Paling Populer Saat Ini

Bagi Anda yang sedang mencari game baru untuk dimainkan di Roblox, berikut beberapa game yang tengah populer. Setiap game menawarkan sensasi dan pengalaman yang berbeda, mulai dari suasana tegang di hutan gelap, hingga momen santai saat memancing atau berkebun di dunia virtual. Berikut penjelasannya:

1. Brookhaven RP

Brookhaven RP adalah salah satu game Roblox paling populer yang berfokus pada kehidupan sosial dan roleplay. Para pemain bisa memiliki rumah impian, bekerja, berteman, hingga menjalani berbagai aktivitas seperti layaknya di dunia nyata.