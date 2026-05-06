Paling Dipercaya Anak Muda, Kejaksaan Agung Puncaki Survei GoodStats 2026

Rabu, 06 Mei 2026 – 19:36 WIB
Ilustrasi Kejaksaan Agung. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berhasil mengukuhkan posisinya sebagai institusi negara yang paling dipercaya oleh generasi muda Indonesia pada awal tahun 2026.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh GoodStats, Kejagung memimpin di peringkat pertama dengan tingkat kepuasan mencapai 60,3%, melampaui institusi besar lainnya seperti TNI dan Mahkamah Agung.

Pencapaian ini menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan reformasi birokrasi di tubuh korps Adhyaksa.

Keberhasilan Kejagung menempati urutan teratas mencerminkan apresiasi tinggi dari Gen Z dan milenial terhadap kinerja institusi dalam penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Dominasi di Tengah Institusi Negara
Dalam infografis yang dirilis, Kejagung (60,3%) berhasil mengungguli Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di posisi kedua dengan 58,4% dan Mahkamah Agung (MA) di posisi ketiga dengan 57,7%.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan generasi muda yang kini cenderung lebih menaruh kepercayaan pada lembaga independen yang berfokus pada aksi nyata penegakan hukum.

"Data ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia sangat menghargai integritas dan keberanian dalam mengusut kasus-kasus besar. Kejaksaan Agung dinilai mampu menjawab ekspektasi publik akan hukum yang tidak tajam ke bawah, tapi juga tegas ke atas," tulis laporan GoodStats.

Peningkatan kepercayaan ini bukanlah hasil instan. Jika dibandingkan dengan data indikator politik pada Januari 2025 di mana Kejagung berada di angka 79% kepercayaan publik secara umum, konsistensi Kejagung dalam menjaga marwah institusi di mata anak muda pada kuartal pertama 2026 ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan keterbukaan informasi yang dijalankan sangat efektif.

