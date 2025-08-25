PalmCo Bangun Website & Majalah Internal Baru untuk Komunikasi Efektif

Senin, 25 Agustus 2025 – 08:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo terus membangun komunikasi efektif dengan meluncurkan website desain baru dan majalah internal perdana pascaintegrasi.

Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa baru-baru ini.

“Dengan meluncurkan kedua hal ini, semoga komunikasi bisa lebih efektif,” ujar Jatmiko Santosa di Jakarta dikutip (25/8).

Jatmiko menjelaskan pembaruan desain website untuk situs resmi perusahaan tidak hanya menampilkam wajah baru, tetapi juga memberikan informasi komprehensif terkait korporasi.

“Standar keterbukaan informasi publik dan investor relasi menjadi acuan. Kami mau perusahaan dapat menyajikan akses informasi yang transparan, mudah, dan berkelanjutan,” katanya.

Perwajahan desain website resmi perusahaan sendiri tidak mengubah alamat situs. Pengunjung dapat melihat beragam informasi PalmCo pada www.ptpn4.co.id.

“Insyaallah apa saja kebutuhan informasi publik bisa ditemukan di sana. Monggo dikunjungi websitenya,” ajak Jatmiko.

Jatmiko melanjutkan untuk majalah internal yang juga diresmikannya, datang dalam format digital. Membawa kecepatan penyampaian kebijakan, peristiwa, dan pencapaian kepada karyawan.