JPNN.com - Ekonomi - Industri

PalmCo Bantu Pelajar Kurang Mampu Bersiap Menghadapi Ujian PTN

Jumat, 19 September 2025 – 12:15 WIB
PTPN IV PalmCo terus mewujudkan bantuan pendidikan, salah satunya dengan melaksanakan program bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi 200 siswa SMA sederajat. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo terus mewujudkan bantuan pendidikan, salah satunya dengan melaksanakan program bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi 200 siswa SMA sederajat kelas XII di Pematang Siantar.

Program yang digelar sejak tahun lalu ini ditujukan untuk membantu pelajar kurang mampu dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyatakan keberhasilan program sebelumnya menjadi motivasi untuk melanjutkan inisiatif ini.

Sebab, pada periode sebelumnya, 81 persen siswa peserta bimbel berhasil menembus PTN.

“Jangan pernah ragu memiliki cita-cita dan teruslah belajar dengan tekun. Kesuksesan bukan hanya milik mereka yang beruntung, tetapi juga milik mereka yang berusaha tanpa henti,” ujar Jatmiko saat penyerahan program bimbel di Pematang Siantar, beberapa waktu yang lalu.

Program bimbel ini merupakan hasil kerja sama antara PTPN IV PalmCo, Yayasan Peduli Pendidikan Masyarakat (YPPM), dan Ganesha Operation.

Selama satu tahun, siswa akan mendapat modul pembelajaran, pendampingan intensif, serta dukungan dari tenaga pengajar profesional. Program ini dirancang khusus untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

Menurut Ketua YPPM, Ir. Rijen Lamri Sinaga, dukungan seperti ini sangat penting untuk mendorong semangat belajar dan membangun harapan bagi generasi muda, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.

